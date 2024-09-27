نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "الصحفيين" يدعو الجمهور للمشاركة في معرض كتاب النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، من المهم أن يكون للصحفيين دورًا للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة على هامش معرض نقابة الصحفيين للكتاب، سواء فنية أو ثقافية، فضلا عن زيارة أجنحة المعرض للتعرف على الكتب المتاحة من خلال دور النشر المشاركة.

وتمنى رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، نجاح المعرض واستمراره على مدى السنوات المقبلة، وأن يكون جزءًا من ذاكرة نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أن البرتوكول الموقع بين النقابة واتحاد الناشرين المصريين سيجدد بشكل دوري، ولكن الضمانة الوحيدة لاستمراره، هو تفاعل الصحفيين مع المعرض وتواجدهم في فعالياته هم وأسرهم وأصدقائهم.

وأكد أن المعرض متاح للجمهور العام، لتوفير الدعم الأدبي والثقافي لفئات الشعب المصري، شريطة الالتزام بالآليات التي حددها النقابة للدخول إلى المبنى، مشددًا على أن هذا جزء من الدور المجتمعي لنقابة الصحفيين.

وافتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب الأربعاء الماضي، ويستمر المعرض خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة.

يشارك في المعرض 40 دار نشر مصرية، إضافة إلى جناحين لإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقدم كل دور النشر خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض.

وتم تجهيز الدورين الأرضي والرابع بالنقابة مقرًا للمعرض لاستقبال أجنحة الناشرين، والصحفيين وأسرهم، وكل زوار المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في نقابة الصحفيين في إطار استعادة الدور الريادي للنقابة كمنبر ثقافي لكل المصريين خلال فترة معرض الكتاب، وخلال الفترة المقبلة.

وتقام عدد من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش المعرض، ويتم الإعلان عنها في بيان صحفي يوميًّا.



وتم تخصيص أجنحة في المعرض لدور النشر:

المحروسة للنشر، دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، المرايا للثقافة، مكتبة تنمية للنشر، البشائر للنشر والتوزيع، المكتبة العربية للنشر، الشركة القومية للتوزيع، دار المعارف، تشكيل للنشر، الوهيبي، دار جني للنشر، تطوير لتنمية المهارات، طفرة، الرسم بالكلمات، ديوان إيناس عبد القادر، دار العالم العربي، منشورات الربيع، الثقافية الروسية، الفؤاد للنشر، أم الدنيا للدراسات، البسمة، الصفوة لتنمية المهارات، دار زين، مبدعون، دار أطلس للنشر، مشكاة للنشر، بيت الحكمة، دار نبض القمة، الكتابة تجمعنا، كيان للنشر والتوزيع، كلمات عربية للنشر، مؤسسة إبداع للترجمة، دار الأهرامات للإصدارات القانونية، الخدمات الروحية، دار المستقبل للنشر، الشرق الأوسط للبرمجيات، مؤسسة الشرق للنشر، دار حروف منثورة.