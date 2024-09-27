مدير رعاية المسنين بالتضامن لـ"دوت الخليج": سنعمل خلال الفترة القادمة علي آليات جديدة لدور المسنين بابتكار خدمات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 07:34 مساءً - قال محمود شعبان مدير رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة علي آليات جديدة لدور المسنين، من خلال ابتكار خدمات جديدة لدمجهم في المجتمع.

وأشار شعبان لـ"صوت الأمة" إلى أن المسن الأولي بالرعاية هو الذي لا يستطيع أن يؤمن حياته، وليس له أحد يكفله، ووفرت له الدولة امتيازات منها وسائل النقل ودور رعاية ومساعدات مالية، ووفرت له مرافق مسن لمن لا يريد أن يذهب لدور الرعاية، وأيضا وصول المعاشات لهم في المنازل، والمسن هو من تخطي الـ65 عام، لافتاً إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عام 2024 عام كبار السن، موضحاً أن بنك ناصر الاجتماعى يقدم لكبار السن شهادة رد الجميل بفائدة عالية.

وأطلقت التضامن في وقت سابق مبادرة «العمر الذهبي» التي شهدت تنفيذ ثلاث مراحل منها، تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولي بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار، كما تقدم الوزارة أندية المسنين، والتي تقدم بدورها برامج وأنشطة متعددة اجتماعية، وصحية، وثقافية، ونفسية، ودينية، بجانب الرحلات، والمصايف، ورحلات الحج والعمرة، والتدريب على بعض المشغولات والأعمال اليدوية وعددها 196 نادي تابع للجمعيات الاهلية وعدد الاعضاء 56 الف عضو.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172 دار على مستوى 22 محافظة، و191 نادي للمسنين على مستوى الجمهورية، و27 وحدة علاج طبيعى و26 مركز خدمات لكبار السن، إضافة إلى توفير خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.