الحوار الوطني يفتح باب المشاركات والمقترحات للجماهير خلال أسبوعين حتى 10 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 07:34 مساءً - أعلن مجلس الحوار الوطني تلقيه الأفكار والمقتراحات من جميع المواطنين وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم وحتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤.

وذكرت الصفحة الرسمية على فيسبوك «نحن مستعدون لتلقي جميع الآراء وطرحها على المتخصصين في جلسات الحوار الوطني حتى الوصول إلى مقترحات يتوافق عليها الجميع ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لتبني تنفيذها، وذلك من خلال وسائل الاتصال الآتية: واتساب: +201025521555، +201093888833، البريد الإلكتروني: [email protected]