كولر قبل الموقعة: متفائل بالفوز على الزمالك وحصد السوبر وسنقدم كل إمكانياتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 07:34 مساءً -

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن تفاؤله بالفوز على الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي في المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة ‏على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.‏

وقال في تصريحات تليفزيونية قبل السوبر: "سعداء بالتواجد في هذا الملعب العظيم وأمام جمهورنا العظيم ونتمنى التتويج بلقب السوبر الأفريقي.. شخصيا متفائل ولدي إحساس أننا سنفوز على الزمالك وهو منافس قوي وسنقدم كل إمكانياتنا وأنا متفائل بطبعي".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.