إعلام عبرى: معلومات أولية تشير لإصابة حسن نصر الله فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك معلومات أولية تشير لإصابة حسن نصر الله فى الهجوم.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قطع زيارته لنيويورك وسيعود لإسرائيل.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن معلومات الاستخبارات أكدت أن نصر الله كان فى المقر المستهدف لكن مصيره ليس واضحا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش يحقق فيما إذا كان حسن نصر الله موجودا فعلا فى الموقع المستهدف بالقصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت أم لا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات فى قصف الضاحية الجنوبية فى بيروت.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت هو اغتيال حسن نصر الله.

وأكد الجيش الإسرائيلى، أن المقر الرئيسى المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية فى الضاحية الجنوبية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى الغارة الإسرائيلية على المقر الرئيسى لحزب الله فى الضحاية الجنوبية فى بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى اليوم إنه تم استهداف المقر الرئيسى لحزب الله ومقر قيادته فى الضاحية الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن قال أن خوض إسرائيل حربا شاملة مع حزب الله سيكون مدمرا، وعدد الضحايا قد يتجاوز غزة، حسبما ذكرت سى أن إن الأمريكية.

وأكد أوستن أن التوغل البرى المحتمل لإسرائيل بلبنان يهدد بتفاقم الوضع وتحويله لصراع إقليمى، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسى للصراع.

