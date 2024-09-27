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تشكيلة الزمالك لمباراة السوبر الأفريقي.. جوميز يؤمن جبهاته دون فلسفة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة السوبر الأفريقي أمام ، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد المملكة أرينا.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

 

 

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

 

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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