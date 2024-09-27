تشكيلة الزمالك لمباراة السوبر الأفريقي.. جوميز يؤمن جبهاته دون فلسفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد المملكة أرينا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.