تشكيل الأهلي في السوبر الأفريقي بلا مفاجآت.. وسام وتاو والشحات يقودون الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:36 مساءً -

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الزمالك في السوبر الأفريقي مساء الجمعة على استاد المملكة أرينا في السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

ويدخل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اختباراً صعباً الليلة حينما يلاقى غريمه التقليدى الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقى.

مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبى الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وخلال 10 مباريات قارية، سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو كأس السوبر، حقق الأهلى 6 انتصارات، بينما فاز الزمالك فى مباراة واحدة، إضافة إلى 3 تعادلات، وسجَّل الأهلى 17 هدفًا مقابل 10 للزمالك.

ولعب الأهلى أمام الزمالك 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، حقق الفريق الأهلاوى 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات، دون أن يحقق الأبيض أى انتصار فى البطولة القارية على منافسه منذ عام 2005 حتى الآن، وسجَّل لاعبو الأهلى 17 هدفًا فى شباك الزمالك بدوري أبطال أفريقيا، فيما أحرز لاعبو الزمالك 9.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2005، حين فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4ـ1 في مجموع المباراتين، كما التقى الطرفان في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وفاز الأهلي أيضًا في المباراة الحاسمة بنتيجة 2ـ1، على ملعب القاهرة الدولي، 27 نوفمبر 2020.

وبعيدًا عن الأدوار الإقصائية، تواجه الأهلي والزمالك في 6 مباريات ضمن مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، فاز الأحمر في 3 مع 3 تعادلات، دون أن يحقق الأبيض أي انتصار.

وفي بطولة كأس السوبر الأفريقي، حقق فريق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 1ـ0، 16 يناير 1994، في جوهانسبرج العاصمة الجنوب أفريقية، بهدف أيمن منصور، مهاجم الفريق السابق، ليحقق انتصاره الوحيد على منافسه في النهائيات القارية.

وعلى مستوى المباريات النهائية القارية بين الفريقين، تعد مواجهة الرياض النهائي الثالث تاريخيًّا بين الأهلي والزمالك، بعد أن فاز الأبيض أولًا على الأحمر في جنوب أفريقيا بهدف، في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 1994، ثم انتصر الأهلي في آخر نهائي جمع الطرفين بنتيجة 2ـ1 في القاهرة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2020.