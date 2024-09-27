وكالة تسنيم الإيرانية تحسمها: حسن نصر الله فى مكان آمن وما يشاع غير صحيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:36 مساءً -

قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن حسن نصر الله فى مكان آمن وما يشاع عن استهدافه خلال غارات إسرائيلية غير صحيح.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية فى بيروت هو اغتيال حسن نصر الله.

وأكد الجيش الإسرائيلى أن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية في الضاحية الجنوبية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن هناك أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله فى الغارة الإسرائيلية على المقر الرئيسى لحزب الله فى الضحاية الجنوبية فى بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى اليوم إنه تم استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته فى الضاحية الجنوبية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن خوض إسرائيل حربا شاملة مع حزب الله سيكون مدمرا، وعدد الضحايا قد يتجاوز غزة، حسبما ذكرت سى إن إن الأمريكية.

وأكد أوستن أن التوغل البرى المحتمل لإسرائيل بلبنان يهدد بتفاقم الوضع وتحويله لصراع إقليمى، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.