حزب التكتل تونس: القيادة المصرية أعطت المرأة مساحة كبيرة بكل المجالات وخاصة العمل العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - قالت هالة بن يوسف، نائب رئيس حزب التكتل تونس، إن هناك مؤشرا واضحا على وجود المرأة المصرية في كافة المجالات وقدمت دورا كبيرا في العمل العام

وأضافت خلال كلمتها بالمنتدى الديمقراطي الاجتماعي للاحزاب بالعالم العربي، أن تونس يوجد بها انتخابات رئاسية يوم 6 اكتوبر القادم ونتمنى ان يكون هناك سباق حقيقي حول الانتخابات ومستقبل الانتخابات في ظل التحديلت الموجودة سواء في تونس أو في المنطقة.

وأضافت أن العنصر النسائي في تونس غاب عن الانتخابات وهذا بسبب عدم وجود حظوظ للمرأة في الحياة السياسية والحزبية، مطالبة بضرورة وجود بديل وليس معارضة فقط بحيث يكون هناك بديل لمرشحين ويكون هناك ممارسة جيدة الديمقراطية.