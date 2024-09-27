معلومات تساعد المصنعين للحصول على دعم "مبادرة ابدأ الوطنية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - تعرف علي بعض المعلومات التي تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وهي كالآتي:

أولا: من الضروري إرفاق دراسة الجدري الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "أبدأ" .

ثانيا: المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ثالثا: لضمان تسريع إنهاء الاجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها.