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معلومات تساعد المصنعين للحصول على دعم "مبادرة ابدأ الوطنية"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - تعرف علي بعض المعلومات التي  تهم المصنعين والمستثمرين قبل التقديم للحصول على دعم مشروعك الصناعي من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وهي كالآتي:

 

أولا: من الضروري إرفاق دراسة الجدري الخاصة بالمشروع عند التواصل مع الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "أبدأ" .

 

ثانيا: المبادرة جهة غير تمويلية ولكن تقدم تسهيلات للمستثمرين والدعم والتوجيه للشركات وذلك لتطوير الصناعات وتعزيز التنمية الصناعية في مصر

 

ثالثا: لضمان تسريع إنهاء الاجراءات يجب أن يكون قد تقدم صاحب الطلب بالفعل للجهة المعنية التي يرغب التعامل معها.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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