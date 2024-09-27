تقريرا عن استمرار فاعليات حملة "إيد واحدة" على شاشة "اكسترا نيوز"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - عرضت قناة اكسترا نيوز، تقريرا عن استمرار فاعليات حملة "إيد واحدة" بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري.

والتقت القناة خلال التقرير، مع عدد من المتطوعين في الحملة، حيث قالت إحدى المتطوعات، إن الحملة تستكمل فاعلياتها من أجل تغطية محافظة دمياط، حيث سيتم توزيع الطعام في مركز الزرقا، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا النشاط.

فيما قالت متطوعة أخرى في الحملة، إن الحملة تشارك كل يوم بمنطقة مختلفة، بحيث تغطي أكبر مساحة من الجمهورية، مطالبة المواطنين بالمشاركة في الحملة.

فيما أكد أحد المتطوعين في الحملة، أن نشاطه يتركز على تدريب الراغبين في المشاركة في الحملة والعمل العام، والهدف هو تدريب 1000 شاب وفتاة.