"بداية جديدة لبناء الإنسان" تقدم أكثر من 18 مليون خدمة مجانية خلال 10 أيام فى إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - واصلت المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" فعالياتها الميدانية المجانية فى جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار تنفيذ محاور المبادرة لتطبيق الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مع تقديم الأنشطة التوعوية فى جميع المجالات، وذلك منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمبادرة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وصول إجمالى عدد الخدمات التى قدمتها مبادرة "بداية" إلى 18 مليونا و148 ألفا و942 خدمة، موضحا أنه خلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة فى مجال تمكين وتدريب المرأة 116 ألفا و276 مستفيدة، وذلك عبر 216 خدمة، كما تم توزيع 17.2 طن لحوم، وصلت لـ 17 ألف و200 أسرة، بمتوسط 86 ألف مستفيد، بالإضافة إلى توزيع سلع تموينية وأنابيب غاز لـ 44.828 مستفيد فى مختلف المحافظات، علاوة على 220 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية، بعدد مشاركين بلغ 11 ألف مشارك، بالإضافة إلى دروس وأنشطة توعوية للأطفال بإجمالى 50.158 ألف و158 لقاء استفاد منه نحو 800 ألف طفل.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 97 ألفا و865 خدمة فى مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 143 ألفا و753 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 15 ألفا و802 مواطن، إلى جانب توزيع 620 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعى لـ 1003 حالات من مرضى الإدمان، وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطى لـ2310 شباب وشابات، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 831 من ذوى الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 7 ملايين و387 ألف خدمة صحية، من خلال 72 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 255 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 30 آلف مواطن، وتنفيذ قوافل وفتح 18 فصلا لمحو أمية استفاد منها 875 مواطنا فى المحافظات المختلفة، وتمويل عدد 334 مشروعا متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ 480 ندوة عن الشمول المالى من خلال الرائدات استفاد منها 1190 مستفيدا، إلى جانب تقديم 171 ألفا و656 خدمة بيطرية، متمثلة فى خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات ارشادية.

وكثفت المبادرة تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية فى فترات عمل مسائية، ومن خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 4 آلاف و23 خدمة فى مختلف المحافظات، علاوة على تنظيم 5 دورات تدريبية مهنية لتدريب وتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل استفاد منها 186 شاب وشابة، وتنظيم 16 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 760 من العاملين بالمنشآت المختلفة بالقطاع العام.

وشملت الخدمات والفعاليات تنظيم ملتقى توظيف بمحافظة المنيا، بمشاركة 30 شركة ومصنع من القطاع الخاص، لتوفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين، إلى جانب توفير نحو 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين فى مختلف المحافظات، بمشاركة 12 شركة من شركات القطاع الخاص مع تخصيص جزء منها لذوى الهمم.