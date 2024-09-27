جامعة طنطا تواصل انطلاقة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إطار أنشطة المبادرة الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - شارك عدد من طلاب الكليات المختلفة بجامعة طنطا، في فاعليات الجزء الثاني من ورشة عمل "بناء العقلية الريادية" بمركز رعاية الموهوبين، التي نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، وذلك في إطار أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفاعليات "اتعلم بصحة" التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت اشراف الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة وبتنسيق الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، وقدم الورشة خالد ابو شادي مدرب ريادة الأعمال.

أوضح الدكتور محمد حسين، أن ورشة العمل تستهدف بناء العقل، وتأتى تأكيدا على دور الجامعة في إحداث تنمية بشرية حقيقة لطلابها على مختلف المحاور وكافة الاتجاهات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشرى، مثمنا جهود القائمين على ورشة العمل لدورها في نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال وتأهيل مهارات ومعارف الطلاب لإعداد جيل من رواد الأعمال قادر على نشر ثقافة ريادة الأعمال لطلاب الجامعة.

أضاف الدكتور عمرو عبد المنعم أن ورشة العمل عقدت على مدار 8 ساعات تدريب بشكل مكثف بمركز رعاية الموهوبين بالجامعة، بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة، مؤكدا أن ورش العمل مستمرة كل أسبوع لإتاحة الفرصة لمزيد من طلاب الجامعة للمشاركة.