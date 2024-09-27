وزير الخارجية المصرية يبحث مع وكيل الخارجية الأمريكية التطورات الخطيرة بالشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى الجمعة، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية جون باس، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

أعرب الوزير عبد العاطى عن الارتياح للتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجى برئاسة وزيرى الخارجية فى القاهرة مؤخرًا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

تم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة فى الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلى على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطينى، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق وقف ‏فورى وشامل ودائم لاطلاق النار فى غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية واحتواء هذا التصعيد الخطير.

تطرقت النقاشات إلى التطورات فى الصومال، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أى تدخلات خارجية فى شئونه، وأهمية تحقيق الاستقرار فى الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.

تم تناول قضية الأمن المائى والسد الأثيوبى حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى ولا يمكن التهاون بشأنها، كما أكد رفض أى ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتى المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة فى حوكمة المياه العابرة للحدود.