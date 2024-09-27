الجزيري فى الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام الأهلى بالسوبر الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى، المقرر له فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المملكة أرينا بالسعودية.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التعديلات، حيث فضل جوميز الدفع بعمر جابر فى مركز الظهير الأيمن، فيما تتم الاستعانة بالمغربى محمود بنتايك فى مركز الظهير الأيسر، مع الاعتماد على محمد عواد فى حراسة المرمى بعد استبعاد محمد صبحى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى - عمر جابر

الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - أحمد زيزو - مصطفى شلبي

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادى الشباب السعودى استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى.