رئيس حزب التكتل التونسى يطالب بتحويل المنتدى الديمقراطى الاجتماعى لقوة فاعلة دوليا لدعم فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:31 مساءً -

وجه الدكتور خليل الزاوية رئيس حزب التكتل التونسي، الشكر إلى السلطات المصرية التى أتاحت الفرصة للأحزاب الديمقراطية الإجتماعية بعقد المنتدى الخاص بها في القاهرة في ظل ظروف خاصة تمر بها المنطقة.

وقال الزاوية خلال كلمته بالمنتدى الديمقراطى الاجتماعى في العالم العربي، كيف نحول هذا المنتدى إلى قوة فاعلة لدى المنظومة الاجتماعية الديموقراطية؟، وتابع: "تفاجئنا بأن جنوب أفريقيا وتشيلي تقدموا بقضية ضد إسرائيل وكنا ننتظر بلدان أخرى تتمتع بالديموقراطية الاجتماعية للانضمام".

وأضاف، نريد أن نصبح قوة فاعلة في الاشتراكية الدولية والتحالف التقدمي في الأمم المتحدة ويكون لنا دور فاعل، مشددا: "على ضرورة أن نقف وقفة متحدة ليس فقط للنقد أو للتنديد تجاه ما يحدث في فلسطين، ولكن للتأثير على المنظومة الدولية من أجل وقفة القتال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وعودة الحقوق الفلسطينية وأن لا تتجاوز الحرب مداها إلى لبنان".

وانطلق منذ لحظات لقاء احزاب المنتدى الاجتماعي في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية، بحضور مصطفى الفقى السياسي المخضرم، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، وباسم كامل الأمين العام للحزب، وكافة قيادات ونواب الحزب المصرى الديمقراطى ، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، مصطفى البرغوثي من حركة فتح، ومن دولة السويد شارك، يوهان اولف توبياس، كارل مايكل هاور، كارل اوتو بلاتون، ونائب السفير الإيرلندي .

كما يشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني.