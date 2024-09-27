نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 30 يوما.. تعرف على التحويلات البديلة بعد غلق الدائري اتجاه المنيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة، أعمالها من أجل خلق والانتهاء من الشرايين المرورية داخل محافظة الجيزة، للقضاء على الازدحام وتحقيق سيولة مرورية وسط المدينة، وربط أطراف المحافظة بقلبها في أقل مدة ممكنة.

ومن هذه الشرايين الهامة محور عمرو بن العاص، والذي سيتم تنفيذ اعمال رفع الجمالونات الخاصة بالمحور من خلال الشركة المنفذة بطول 75 م وعرض ۱۷ م وارتفاع ۱۲ م ويزن الجمالون الواحد ٣٥٠ طن، وذلك اعلي وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد ٩ أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.

وذلك في إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والإدارة العامة للمرور.

ويستلزم ذلك إجراء غلق كلي لمدة ٣٠ يومًا بدءا من مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤ للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص على ان يكون الغلق بشكل تجريبي لمدة ٥ أيام دون تنفيذ أي أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لإحجام الحركة المرورية وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة والمعلنة.

وتأتي التحويلات المرورية كالتالي:-

المرحلة الأولى:- رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي:

والذي يستلزم اجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي إلى الطريق السياحي لمدة ( ١٥ ) يوما لوقوف الأوناش المستخدمة في الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة وفقا لما يلي:-

أولا:- حركة المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول إلى الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض ( ٤ حارة مرورية ) يمين المسطح الجاري غلقه.

ثانيا: المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربي يتم الدخول يمينا إلى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة نحو ۸۰۰ متر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي وتصل مدة تنفيذ اعمال الغلق والتحويلات ( ۱۵ ) يوما.

المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات اعلي مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:-

والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من اعلي طريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (۳) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة علي النحو التالي

أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة ٦ أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه إلى الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.

ثانيا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ومناطق محور ٢٦ يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب على أن تكون مدة الغلق ٣ أيام متفرقة وتكون خلال فترة أعمال المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تصل مدة أعمال الغلق الجزئي ( ١٥ ) يوما.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات ارشادية وتحذيرية... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.