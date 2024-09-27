النائب محمود سامى بالمنتدى الديمقراطي الاجتماعي: الهموم تحيط بنا بسبب أوضاع فلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 03:33 مساءً - قال النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الهموم كثيرة نتيجة ما يحدث في المنطقة من صراعات، مؤكدا: اهتمامه بالجانب الاقتصادي وتمنياته بأن يتضمن مؤتمر المنتدى الديمقراطي الاجتماعي، أجندة ترتكز على الجانب الاجتماعي وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في الدول العربية، خصوصا التي تعاني من طبقية شديدة.

وأضاف سامى خلال كلمته بالمنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، أن القضية الفلسطينية تعاني الأمرين بسبب الانتهاكات الاسرائيلية التي لا تنقطع تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك ما يحدث في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن.

وأوضح النائب محمود سامي، أن المبادئ العالمية تحتضر بعد السابع من أكتوبر بشكل كبير والأن هناك برود عالمي غير مهتم بالعدالة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ولكن أصبحت الأمور قضية مصالح.

وعبرّ سامى، عن استيائه من موقف أوروبا تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن موقف الحزب الاشتراكي الألماني مخيب كبير لنا وكذلك السويد وبريطانيا.