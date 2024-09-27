قبل مبارة الليلة.. تعرف على غيابات لاعبي الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 03:33 مساءً - يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى بعدما تمكن الأحمر من التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بنسخته الماضية، فى الوقت الذى نجح فيه الأبيض فى الحصول على لقب الكونفدرالية.

ويغيب عن الزمالك فى لقاء السوبر الأفريقى 12 لاعب هم "أحمد فتوح وسيد عبد الله نيمار ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي والسنغالي سيدي نداي وأحمد حمدي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافى".

ويغيب عن الأهلى فى لقاء السوبر الأفريقى 9 لاعبين هم "كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وكريم الديبس وكريم فؤاد وعلى معلول ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله".

والتقى الأهلى والزمالك فى مناسبة واحدة فقط فى السوبر الأفريقى فى عام 1994، وحقّق الأبيض وقتها اللقب بعد الانتصار بهدف نظيف سجله أيمن منصور.