حالة الطقس غدا.. حار في أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت 28 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.