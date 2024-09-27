عام جامعي جديد بشعار «بداية لبناء الإنسان».. الجامعات تشارك بالمبادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - مع انطلاق العام الجامعى 2024/2025، وبدء الجامعات فى استقبال الطلاب الجدد كما هو مقرر غدا السبت، تشهد الجامعات حالة من الطوارئ استعدادًا للعام الدراسى واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، من خلال حفلات استقبال موسعة وأنشطة طلابية ودعم الطلاب من خلال منظومة التعليم الجامعى فى مصر لتصدير خريجين لديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى.

أجواء مُبهجة ومنظمة بشكل احترافى، يُوفرها القائمون على وزارة التعليم العالى، وكل روافدها، فى الجامعات والمؤسسات التعليمية التابعة لها فى جميع أنحاء مصر.

3.5 ملايين طالب فى العام الجامعى الجديد

فى البداية، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التهنئة للمجتمع الأكاديمى ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، بمناسبة قرب انطلاق العام الجامعى الجديد 2024 / 2025، كما هنأ الطلاب الجدد الملتحقين بمنظومة التعليم الجامعى فى مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن منظومة التعليم العالى فى مصر شهدت طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تضم مسارات تعليمية متنوعة، وهى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة والجامعات التكنولوجية، لتستقبل أكثر من 3.5 ملايين طالب فى العام الجامعى الجديد.

وقال إن الجامعات استعدت للمشاركة فى مبادرة «100 يوم رياضة»، والذى يتزامن مع اليوم الدولى للرياضة الجامعية وبداية العام الدراسى الجديد، ومن المستهدف تخصيص 30 دقيقة لممارسة الرياضة وأنشطة متنوعة ومختلفة كل يوم، كما أنه من المُستهدف مُشاركة نحو 50 جامعة على الأقل بنحو 10 آلاف طالب وطالبة فى كل جامعة مُشاركة، مؤكدًا أن المبادرة فرصة لكل طالب وطالبة لاستكشاف مهارات جديدة، وبناء صداقات، وتحقيق إنجازات رياضية تُضيف إلى مسيرتهم الأكاديمية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية فى تنمية وبناء الإنسان، وهى فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى استعداد الجامعات للمُشاركة فى مبادرة «اتعلم بصحة» وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالتنمية البشرية و انطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، حيث إن وزارة التعليم العالى سوف تشارك من خلال الجامعات ببرامج للمشاركة المجتمعية الشاملة من خلال قوافل طبية والتوعية ضمن مبادرة بداية على مستوى المحافظات والإقاليم السبعة.

وأكد وزير التعليم العالى، أن للجامعات دورا فاعلا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى من خلال دور المجلس التنفيذى والتحالفات الإقليمية السبعة فى مواجهة التحديات التى تواجه كل الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تفعيل دور البحث العلمى فى تقديم الابتكارات التى تضيف إلى الاقتصاد القومى وتحد من الاستيراد.

ووجه وزير التعليم العالى، الطلاب المستجدين بالجامعات بضرورة استغلال الجامعة، إذ أنه بجانب العملية التعليمية على الطالب استغلال الجامعة وكافة الفرص المتاحة لتنمية المهارات والانخراط والمشاركة فى الأنشطة المختلفة التى تقدمها الجامعات للمساهمة فى بناء شخصية الطالب.

يقول الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعات استعدت بخريطة للأنشطة الطلابية، تضم كل أشكال الرياضة والثقافية والفنية إضافة إلى تفعيل دور مراكز التميز لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم، بالإضافة إلى دور مراكز التطوير المهنى فى تنمية مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بريادة الأعمال فى كل الجامعات والمعاهد.

وأشار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى، إلى المسابقة التى أطلقتها وزارة التعليم العالى من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية Gen z، وهى أكبر مسابقة بين طلاب جامعات مصر فى مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بتمويل ودعم يصل لـ100 مليون جنيه، وضرورة الاشتراك فى كل الأنشطة الطلابية لاكتشاف مواهب الطلاب.

يقول الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن منظومة التعليم الجامعى فى مصر تستقبل هذا العام أكثر من 3.5 ملايين طالب وطالبة، موضحًا أن العام الجامعى الجديد يشهد حزمة من البرامج الدراسية المتنوعة حيث توفر الجامعات الحكومية أكثر من 400 برنامج بينى بنظام الساعات المعتمدة تتسق مع الشريك الصناعى ومتطلبات مجالات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، بما يُتيح الفرصة أمام الطلاب لاختيار تخصصات مختلفة ومتنوعة تساعد على التوظيف وتطوير الذات.

وقدم الدكتور مصطفى رفعت مجموعة من النصائح للطلاب الجدد بالجامعات، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات لديه استراتيجية تعتمد على تنمية البرامج الدراسية سواء التخصصات أو المرونة وتدويل البرامج والنظر عن قرب لمحور بناء الانسان، الذى هو من ضمن أولويات القيادة السياسية، ويقدم المجلس من خلال الأنشطة الطلابية خريطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، وعلى الطلاب الجدد الإطلاع على المنصة الموجودة بموقع المجلس الأعلى للجامعات والمتاحة للجامعات والطلاب للتعرف على الأنشطة الطلابية والتى تتيح خريطة الأنشطة فى صورة جدول شهرى مستقبلى للتيرم الدراسى بالكامل ، وتعاون بين الجامعات على مستوى الجمهورية سواء فى الأنشطة الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى الاهتمام بتخريج طالب متكامل يدرس النواحى العلمية، وفى نفس الوقت يشارك زملاءه فى الأنشطة التعليمية والرياضية، ومنها أنشطة تكون الشخصية وتزيد من الانتماء والثقافة وتعريف الطالب عن الوطن وتعريفه المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وتابع الدكتور مصطفى رفعت، أن منصة الأنشطة الطلابية بها كتاب « من أنا» وهو كتاب متاح أونلاين، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الجامعات لتوجه الطلاب بالإطلاع على الكتاب الذى تم إعداده بصورة مبسطة تصويرية لتعريف الطالب بتاريخ مصر من أول مهد الحضارة وأن مصر أم الدنيا والحضارة الفرعونية وأبرز الملوك، مرورًا بالحقب التاريخية التى مرت بها مصر حتى الدولة الإسلامية، وأبرز الشخصيات الجامعية فى مصر وعلماء مصر، مثل نجيب محفوظ وأحمد زويل والقادة السياسيين فى مصر، ثم إنجازات الجمهورية الجديدة التى شهدت بناء العاصمة الإدارية وقناة السويس لتعريف الطالب بهوية مصر بصورة جاذبة وكتابات مختصرة عن الدولة المصرية.

ونصح أمين المجلس الأعلى للجامعات، الطلاب أن المرحلة الجامعية مرحلة عمرية مختلفة عن التعليم قبل الجامعى، حيث إن الطالب يجد نفسه فى مرحلة أكثر توسعًا فى التعليم ومختلفة عن المدرسة التى كانت مرحلة تلقين وإلمام بمعارف وثوابت لبناء الأسس لكن المحاور التعليمية والأبعاد فى الجامعة، محاور إلى حد ما تبنى جدارات لدى الطلاب ليس مخرجات تعلم ثابتة لأنه تربى للطالب أساليب التفكير النقدى لأن العصر الحالى يشهد تغيرات سريعة فى كل أنماط الحياة، وعلى الطلاب الاطلاع بشكل مستمر بعيدًا عن الواقع العلمى الذى تخصص فيه بمسافات، الجامعات تعلم الطالب البحث عن المعلومة وتحليلها ومناقشتها وتقييمها، وأن مرحلة الجامعة بها تفكير وانفتاح للتفكير النقدى والتحليلى، وهى مرحلة هامة حتى نكون أمام جيل مطلع وشغوف للتعرف على الجديد فى كل مجال فى ظل تقدم الذكاء الاصطناعى وتغير فى مجالات سوق العمل، إذ أن السنوات القادمة القريبة ستشهد اختفاء مجالات فى سوق العمل وظهور مجالات أخرى، وتخصصات موجودة وتغيير فى خريطة وظائف المستقبل وهذا يجعلنا نؤكد تخريج طالب لديه قابلية للتغير والتنوع فى العلوم لبناء وتسليح نفسه بالمعارف الجديدة التى تقتضيها المتغيرات فى سوق العمل.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس حاليًا فى عدة ملفات، ومنها إتاحة برامج تحويلية لمجاميع الطلاب الذين تخرجوا فى الجامعات وبدأوا فى سوق العمل، بما يحقق تغيير تخصصات لاستهداف مجالات سوق عمل أكثر إمكانية لتوفير دخل أكثر للخريجين وعلى سبيل المثال قطاع الحاسبات والمعلومات تم عمل دراسات مستفيضة فى العالم ونتحدث الآن عن درجات وشهادات ماجستير مهنية تحويلية يتم من خلالها فتح سوق العمل لجميع التخصصات فى المجالات العلمية، وعلى حسب الاحتياج يتم التوسع فى البرامج التحويلية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب تغييرات فى اللائحة الداخلية، موضحًا أن ذلك يتماشى مع ما أشار إليه الرئيس السيسى بضرورة الانتباه إلى قطاعات الذكاء الاصطناعى التى توفر فرص عمل للخريجين بعيدًا عن قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو ما تم تطبيقه خلال موسم التنسيق، إذ تم تقليص أعداد المقبولين فى كليات العلوم الإنسانية نظرًا لعدم الاحتياج إلى هذه الأعداد المتضخمة، وتم النظر للأمر من زاوية أضخم فى القطاع الهندسى والتكنولوجى والحاسبات والذكاء الاصطناعى التى تشهد انفتاحا فى سوق العمل للسنوات المقبلة.

رئيس جامعة القاهرة: الترتيب لاستقبال الطلاب الجدد بمختلف الكليات.. خريطة أنشطة طلابية وموسم ثقافى ثرى لتوعية الطلاب

ندوات توعية وأنشطة ثقافية

يكشف الدكتور محمد سامى عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تفاصيل واستعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد واستقبال الطلاب المستجدين المقبولين من مكتب التنسيق بكليات جامعة القاهرة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2024/ 2025، لاستقبال حوالى 260 ألف طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية ومرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، لافتًا إلى انهاء الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى يوم 28 سبتمبر الجارى، حيث بدء العام الجامعى الجديد، لافتًا إلى تنظيم برنامج استقبال الطلاب بحضور موسيقى الشرطة وعرض للجوالة وأنشطة الجامعة والأسر الطلابية بمحيط مبنى القبة للتعريف بالأنشطة التى تقدمها الجامعة .

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة انتهت من إجراءات المراجعة الداخليّة للبنية التحتية وكذلك منظومة الكهرباء والقاعات الدراسية والمدرجات على مستوى كافة الكليات لاستقبال الطلاب، فضلًا عن تنظيم الكليات يوما تعريفيا للطلاب المستجدين يتناول تاريخ جامعة القاهرة وكلياتها وكذلك الأقسام العلمية ومكانة الجامعة محلياً وعالمياً.

وأكد على الاستمرار فى إجراءات الكشف الطبى على الطلاب المستجدين، بما يضمن إعداد وتجهيز ملف طبى لكل طالب بالحالة الصحية العامة لكل طالب بما يمكن من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا للطلاب فى حالة اكتشاف أى إصابة بأمراض من خلال مستشفى الطلبة ومستشفيات قصر العينى فى الحالات الكبيرة.

كما أكد على أن مجلس الجامعة حريص على سرعة إعلان الجداول الدراسية وأماكن المحاضرات وتوزيعها على الطلاب ونشرها من خلال المواقع الرسمية للكليات، مع ضرورة العمل على حل أى مشكلات قد تطرأ أو تواجه الطلاب مع بداية العام الجامعى الجديد، مشددًا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول لانطلاق العام الجامعى وكذلك الانتظام فى المحاضرات الدراسية.

ولفت الدكتور محمد سامى عبدالصادق إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع قطاع الأمن الإدارى بالجامعة لتنظيم عمليات دخول وخروج الأشخاص والسيارات للحرم الجامعى مع وضع لوحات استرشادية للطلاب بالكليات تضم خريطة جامعة القاهرة والحرم الجامعى ومواقع الكليات، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب الجدد لسرعة التعرف على الجامعة.

واستطرد، أن من ضمن استعدادات جامعة القاهرة للعام الجامعى الجديد، وضع الخريطة الأولية للمواسم الثقافية والأنشطة الطلابية للعام الجامعى بما يضمن تنظيم ندوات توعوية يشارك فيها الشخصيات العامة لتعريف الطلاب بحجم المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى الدولة المصرية وحجم الإنجازات فى مختلف القطاعات بالدولة فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وذلك بهدف رفع الوعى والتثقيف لدى الطلاب، وكذلك استعراض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 2030 والتى وضعها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الرياضية بالجامعة والمدينة الرياضية بجامعة القاهرة التى تضم ملاعب مجهزة وتشجيع الطلاب على الاشتراك فى مبادرة 100 يوم رياضة التى تتزامن مع العام الجامعى الجديد، وكذلك التعريف بالمسابقات الطلابية فى المجالات العلمية بما يضمن تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب سواء المستجدين أو القدامى.

وأكد «عبدالصادق» على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب ذوى الهمم وإتاحة المنشآت بالجامعة لاستقبالهم دون أى معوقات، وتقديم كل سبل الدعم لهؤلاء الطلاب للحصول على الخدمات التعليمية وكل صور الدعم الخاص بأساليب الدراسة لهؤلاء الطلاب.

وذكر أن من ضمن استعدادات العام الجامعى مراجعة المدن الجامعية لتكون جاهزة لاستقبال حوالى 14 ألف طالب وطالبة من حيث تهيئة غرف الطلاب ودورات المياه ومكتبة المدينة وصالات المطاعم حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمنظومة شاشات تفاعلية وأيضا بمكتبة مركزية وصالات يتم استخدامها فى المذاكرة وكذلك تشغيل الشاشات الكبيرة فى المدينة فى المسابقات الرياضية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على جاهزية الفرع الدولى لجامعة القاهرة لاستقبال الطلاب حيث تم إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بالفرع الدولى وإضافة ما يزيد على 10 قاعات دراسية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية والأجهزة المعملية الحديثة التى تعتمد على التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يقول الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة أنهت كل الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب فى العام الجامعى الجديد، مشيرًا إلى أن الجامعة تستقبل هذا العام حوالى 210 آلاف طالب وطالبة خلال العام الجديد، وتنظيم احتفالية كبيرة بالحرم الجامعى خلال استقبال الطلاب، يتم خلالها رفع العلم المصرى وأعلام كليات جامعة حلوان بحضور عمداء الكليات ومجلس الجامعة.

وأضاف فى تصريحات أن الجداول الدراسية والمحاضرات جاهزة لإعلانها على الطلاب، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة الكليات للقاعات الدراسية وإجراء الصيانة اللازمة خلال الإجازة الصيفية، لتكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه تم الانتهاء من الكتاب الجامعى على مستوى كليات الجامعة، موضحًا أن الكتب أصبحت جاهزة إلكترونيا على منصة الجامعة لتحميلها إلكترونيا، لافتًا إلى أن الجديد هذا العام العمل على تجهيز كروت ذكية إلكترونية للدخول إلى الحرم الجامعى بديلة للكارت الجامعى التقليدى.

وأشار إلى استمرار إجراءات توقيع الكشف الطبى على الطلاب المستجدين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة بداية من التسجيل وسداد الرسوم وحجز الموعد والخضوع للكشف الطبى، والتى تسير فى سهولة ويسر دون أى مشكلات.

وأكد على الانتهاء من صيانة مبانى المدن الجامعية بجامعة حلوان لتسكين الطلاب بشكل سريع فور بدء الدراسة بداية من تسكين الطلاب القدامى بالفرق الدراسية الأعلى وحتى الانتهاء من تسكين الطلاب المستجدين بكليات الجامعة، موضحًا أنه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالمطعم المركزى للمدينة وتعاقدات الوجبات الغذائية للطلاب بالمدن الجامعية، فضلًا عن مراجعة وتجهيز كافتيريات الكليات لخدمة الطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة أعدت خريطة متكاملة للأنشطة الطلابية فى ظل الاهتمام بالمشاركة فى مبادرة 100 يوم رياضة، خاصة أن الجامعة تمتلك نادى جامعة حلوان الذى يعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وإشراكهم فى مختلف الأنشطة الرياضية، سواء مسابقات داخل الجامعة أو بالاشتراك مع جامعات أخرى، مع تشكيل مجموعات طلابية لتشجيع طلاب نادى جامعة حلوان.

وأشار أيضًا إلى جاهزية الجامعة الأهلية لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم كل الخدمات للطلاب بالجامعة الأهلية وجاهزية أعضاء هيئة التدريس من اليوم الأول والعمل على انتظام المحاضرات بالتزامن مع بدء الدراسة.

تعزيز الهوية المصرية

يؤكد الدكتور عبدالرازق يوسف الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، على جاهزية الجامعة على استقبال حوالى 85 ألف طالب وطالبة فى 19 كلية ومعهدين، من خلال تنظيم حفل استقبال عام للطلاب بالإضافة إلى يوم تعريفى على مستوى الكليات لتعريف الطلاب بالجامعة وقطاعات الكليات وتصنيف جامعة كفر الشيخ فى التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى استعراض البرامج الدراسية الجديدة فى الكليات وفرص التوظيف فى سوق العمل.

وأضاف أن قطاعات الجامعة الثلاثة على أتم الاستعداد سواء قطاع شؤون التعليم والطلاب والمعنى بملف الطلاب بمرحلة البكالوريوس والليسانس ومتابعة جداول المحاضرات وتوزيع الطلاب وتجهيز القاعات والمدرجات، مؤكدًا جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، وكذلك قطاع الدراسات العليا لاستقبال طلاب مرحلة الدراسات العليا، إضافة إلى تجهيز قطاع شؤون خدمة المجتمع خريطة العمل خلال العام الجامعى للمشاركة فى المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» من خلال القوافل الطبية وكذلك تعريف الطلاب بهذه المبادرات التى تستهدف بناء الانسان المصرى باعتبار هذا أبرز محاور التنمية فى الدولة المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على استعداد الجامعة لتنظيم احتفالات خلال الفترة الأولى لانطلاق الدراسة، كونها تتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر، وذلك فى إطار الموسم الثقافى للجامعة، حيث سيتم تنظيم ندوات ولقاءات فى الكليات مع القادة المشاركين فى حرب أكتوبر بهدف تعريف الطلاب بهذا الانتصار العظيم، وما قامت بها مصر لاسترداد الأرض بما يضمن تنمية الوعى لدى الطلاب، وكذلك تعزيز الهوية المصرية لديهم، فضلًا عن إعداد خطة متكاملة للأنشطة الرياضية على مدار الفصل الدراسى الأول، تضمن تحقيق منافسات بين الطلاب فى كليات الجامعة.

10 ملاعب رياضية جديدة

يقول الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أتمت كل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2024/ 2024، على كل المستويات والأصعدة من حيث التحضير لحفل استقبال الطلاب وإعداد الجداول الدراسية، وكذلك صيانة القاعات الدراسية والمدرجات والملاعب حتى تكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب، والبالغ عددهم حوالى 90 ألف طالب وطالبة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى 20 كلية والمعهد الفنى للتمريض.

وأضاف أنه بجانب الاستعدادات العامة لبدء العام الجامعى المتعارف عليها، ستشهد جامعة المنيا هذا العام تطبيق وإتاحة كل المقررات الدراسية للطلاب. وتم الانتهاء من رفع أغلب مقررات الجامعة على منصة الجامعة لإتاحة نطام تعلم إلكترونى متكامل على منصة الجامعة بمعنى الكتاب pdf والمحاضرات المصورة، لافتًا إلى أن المنصة تتيح التفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس واستخدام الطرق الحديثة فى التعليم التفاعلى واكتمل رفع 90% من المقررات الدراسية على المنصة.

وأشار أنه تم الانتهاء من صيانة كاملة للمدرجات ورفع كفاءة 80 مدرجا لمستويات تتوافق مع تطبيق نظام التعليم الذكى التفاعلى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مع التحول نحو الحرم الجامعى الذكى، حيث تم انتهاء المرحلة الأولى لتوفير النظم اللاسلكية «واى فاى» داخل الحرم الجامعى.

ولفت الدكتور عصام فرحات، إلى أنه تم الانتهاء من صيانة كل المنشآت الرياضية بالجامعة، وإضافة 10 ملاعب رياضية جديدة لخدمة الطلاب، وذلك فى إطار حرص الجامعة على اكتشاف وتنمية المواهب لدى الطلاب ، مشيرًا إلى دور الجامعة فى ملف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إذ تم إعداد فيلم ترويجى من إعداد وإنتاج جامعة المنيا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، يستعرض المعلومات الكاملة عن المبادرة لتعريف الطلاب بها وكذلك الممارسة والاشتراك على أرض الواقع.

كما قدم «فرحات» عددا من النصائح الهامة للطلاب المستجدين، موضحًا أن الحياة الجامعية تمثل انتقال من مرحلة لمرحلة جديدة يجب الاستمتاع بها والالتزام فى الحضور والتفاعل مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس، بحيث يكون الطالب شريك فى المنظومة، وعليهم ممارسة الأنشطة بكل أنواعها كونها جزءا مهما من بناء شخصية الطالب وتعزيز الانتماء والولاء للوطن واكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها، مشددًا على ضرورة حرص الطلاب على ضرورة الاستفادة من مراكز التأهيل المهنى والوظيفى والابتكار داخل الجامعة ليكون الطالب لديه المهارات اللازمة لخوض غمار الحياة والاستفادة من مركز إبداع مصر الرقمية الذى تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حتى يكون الطالب لديه المعارف والمهارات لمواجهة سوق العمل ونكون أمام خريج مبتكر ورائد أعمال.

وأكد الدكتور عصام فرحات على الطلاب المستجدين أن الحياة الجامعية تتطلب التفاعل مع الأستاذ ومادته العلمية وأن عليهم تنمية المهارات خلال سنوات الدراسة ليكون مستعدًا للمنافسة فى سوق العمل.

كما أشار إلى الانتهاء من مراجعة صيانة مبانى المدن الجامعية والتى تضم أكثر من نظام للسكن حيث السكن العام والمتميز، كما تم إضافة مبنيين إسكان فندقى مستوى 4 نجوم هذا العام، وهما فى إطار التشطيب بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة فندق الجامعة.