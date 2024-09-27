كاف يستعرض مشوار الأهلى والزمالك نحو موقعة كأس السوبر الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - خاض فريقا الأهلى والزمالك مشوارا قويا فى طريقهما نحو خوض مواجهة كأس السوبر الأفريقى 2024، المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية.

الأهلى توج بـ دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربى، حيث إن مواجهتى الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

وستكون تلك المباراة إعادة لنهائى القرن الذى جمع بين قطبى الكرة المصرية، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020، حين حقق الأهلى لقبها بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 فى الوقت القاتل.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على منصة "إكس"، طريق تتويج الأهلي باللقب الـ 12 في دورى أبطال أفريقيا.

وجاء مشوار تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية 2023/24 كالتالى..