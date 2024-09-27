نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالعاطي: التضامن تغلق دور رعاية أطفال لوجود مخالفات فنية وإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال علاء عبد العاطي مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، أن وزارة التضامن قامت بأغلاق دور رعاية للاطفال خلال الاسبوع الماضي،لوجود مخالفات بها وملاحظات فنية وادارية خاصة، وذلك بعد تشكيل لجنة من الوزارة للتعامل مع هذه الدور تحت توجيهات وزيرة التضامن الإجتماعي والتي تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة علي ذور الرعاية الخاصة بالاطفال.

وأكد عبذالعاطي خلال ندوة توعوية تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أن مايتم اتخاذه من إجراءات تجاه مؤسسات الرعاية يأتي ضمن خطة الوزارة لمواجهة دور الرعاية غير المرخصة، ودمج الأطفال بالأسر ليتلقوا الرعاية اللازمة وتكون لهم حياة أفضل.

وتابع: أن تنمية أبناء مصر والإستثمار في طاقاتهم يحمل معاني الإنسانية والانتماء للوطن والرغبة الصادقة في منحهم كافة الحقوق، متعهدة على الوفاء بذلك في ظل قيادة سياسية حاسمة وواعية أولت اهتماما واسعا لقضايا الأطفال

ولفت عبد المعاطي أن وزارة التضامن الإجتماعي أولت موضوعات رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى من خلال نصوص الدستور وسلسلة القوانين التي سبقت صدور الدستور والتي تلته أيضًا، مؤكد أن ما اتخذته الدولة من خطوات لتعزيز آليات رعاية الأطفال، وآليات حمايتهم من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، متمثلة في لجان حماية الطفولة العامة والفرعية والتى تهدف إلى حماية الأطفال في أي مكان كانوا من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، مع ضرورة التدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.