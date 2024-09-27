رئيس كاف يصل الرياض لحضور مباراة السوبر الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - وصل الدكتور باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقى، التى تقام فى تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم.

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى كاف على موقع "إكس" لحظة وصول موتسيبي قائلا: "أتمنى التوفيق لكل من الأهلى والزمالك".

موتسيبي يتحاور مع اللجنة المنظمة

رئيس كاف يطمئن على الترتيبات

محادثات بين كاف والاتحاد السعودي

تقام مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بالرياض، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية وسط ترقب الملايين في قارة أفريقيا والوطن العربى عبر الشاشات وفى حضور الآلاف بأرضية الملعب.

يُعد النادي الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 4 بطولات، بينما حقق فريق تي بي مازيمبي لقب كاس السوبر الافريقي 3 مرات، وخلفه النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنييمبا النيجيري برصيد لقبين.

فيما حقق كل من: (الترجي التونسي- الوداد المغربي- نهضة بركان المغربي- أفريكا سبورتس الإيفواري- هارتس أوف أوك الغاني- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي- أسيك ميموزا الإيفواري- المغرب الفاسي المغربي- وفاق سطيف الجزائري- مميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- اتحاد العاصمة الجزائري) لقبًا واحدًا.

وتُهيمن الأندية المصرية برصيد 12 لقبًا، ويأتي الفرق المغربية في الوصافة برصيد 5 ألقاب، ثم تونس والكونغو الديمقراطية برصيد 3 ألقاب.

وستكون تلك المباراة إعادة لنهائي القرن الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، حين حقق الأهلي لقبها بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين القطبين في كأس السوبر الأفريقي بعد أن التقيا في نسخة 1994، حين فاز الزمالك (1-0).

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية. إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

النسخة الماضية من السوبر الأفريقي أقيمت في السعودية يوم 15 سبتمبر 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وحصد الأخير اللقب بعد الفوز 1-0.

الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني سيدير المباراة ويعاونه كل من مواطنه عطية أمسعد، والتونسي خليل الحساني، على أن يشغل الصومالي عبد القادر أرتان مهمة الحكم الرابع.

وسيدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل غرفة تقنية الفيديو "VAR"، بمساعدة الحكم المغربي زكرياء برينسي.

ونجح الزمالك في التعاقد مع 5 لاعبين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي مثل البولندي ميشالاك وعمر فرج ومحمد حمدي وبنتايك والسنغالي سيدي ندياي ، بينما تعاقد الأهلي مع 4 لاعبين استعدادا للمباراة المرتقبة ضد غريمه التقليدي في البطولة الإفريقية مثل يحيى عطية الله وأشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعى.

وحصد الأهلى والزمالك تأشيرة دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى قبل خوض لقاء السوبر الليلة حيث أطاح المارد الأحمر بمنافسه جورماهيا الكينى بسداسية دون رد بمجموع المباراتين فيما تفوق الفارس الأبيض على الشرطة الكينى بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بحصد أول ألقاب الموسم الجديد أمام الغريم التقليدي لقضاء أوقات ممتعة في الاحتفال مع الجماهير بالملعب، فيما طالب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد ضياع الألقاب المحلية في الموسم الماضى عن طريق حصد لقب غالى من أنياب القلعة الحمراء.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من "حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ، خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو ، خط الهجوم: وسام أبو علي".ويحتفظ كولر بأوراق رابحة على الدكة مثل محمد مجدى أفشة ورضا سليم وعمر كمال عبد الواحد وأشرف داري ومصطفى شوبير وعمر الساعى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكون من: "محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وعمر جابر في الدفاع وعبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر في الوسط وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وسيف الجزيري في الهجوم ".

ويحتفظ جوميز بأوراق رابحة على الدكة مثل شيكابالا وعمر فرج و وكونراد ميشالاك ومحمد حمدى.

وتعد أبرز غيابات الاهلى في سوبر الزمالك الليلة التونسى على معلول وكريم فؤاد للإصابة فيما تمثل أبرز غيابات الفريق الأبيض أحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى بسبب عدم القيد الافريقى بسبب الإصابة.