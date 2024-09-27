تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق لشارع الروضة فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع مترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة بالقاهرة، مما يستلزم غلق كلى لشارع الروضة بالإتجاهين بداية من تقاطعه مع شارع متحف المنيل وحتى تقاطعه مع شارع عبد العزيز آل سعود، مع استكمال أعمال التحويلات المرورية بمحطة المنيل، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً من اليوم الجمعة الموافق 27/9/2024 ولمدة "30 يوماً".

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.