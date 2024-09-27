أجهزة «الداخلية» تواصل ضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 11:34 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بدر .. وبحوزتهما (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر اجرامى) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون .. وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الآيس"الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين - سيارة).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الواسطى .. وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 فرد خرطوش –عدد من الطلقات – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين – كمية لمادة MDMA المخدرة – عدد من "الأقراص والعقاقير والطوابع " المخدرة- مبلغ مالى "عملات محلية – أجنبية" – ميزان حساس).

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. وبحوزته (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين – كمية لمادة MDMA المخدرة – 1200 قرص لعقار إكستاسى"خبوط" المخدر – سلاح أبيض – ميزان حساس ).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (9,8 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.