الكشف وتوفير العلاج لــ1800 مواطن ضمن حياة كريمة ببنى سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار الأربعاء والخميس الماضيين بقرية طما فيوم مركز اهناسيا من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، العظام) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1873 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 240، معمل طفيليات 48، حالات الأشعة العادية 9،استصدار 3 قرارات نفقة دولة، تحويل 3 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج،موجات فوق صوتية 160حالة.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة- سرطان الثدى -سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكرعن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 300 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 5036 خدمة.

جدير بالذكر، أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارةيتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.