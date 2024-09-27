غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي، وذلك لمدة 30 يومًا بدءًا من مساء اليوم الجمعة الموافق 27 / 9 / 2024.
وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والإدارة العامة للمرور، موضحة أنه سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75م وعرض 17 م وارتفاع 12 م، ويزن الجمالون الواحد 350 طن، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.
وأشارت المحافظة إلى الغلق سيكون بشكل تجريبي لمدة 5 أيام دون تنفيذ أي أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لأحجام الحركة المرورية، وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة والمعلنة.
وأوضحت محافظة الجيزة، التحويلات المرورية، على النحو التالي:
المرحلة الأولي:- رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي:
والذي يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي الي الطريق السياحي لمدة (15) يومًا لوقوف الأوناش المستخدمة في الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة وفقًا لما يلي:-
أولًا:- حركة المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول الي الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض (4 حارة مرورية) يمين المسطح الجاري غلقه.
ثانيًا: المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربي يتم الدخول يمينا الي مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالي 800 متر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي وتصل مدة تنفيذ اعمال الغلق والتحويلات (15) يومًا.
المرحلة الثانية: رفع وتركيب الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية:-
والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من أعلى طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (3) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة علي النحو التالي:
أولًا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه إلى الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب.
ثانيًا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الزراعي ومناطق محور 26 يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه (يتم استمرار السير أعلى القوس الغربي وصولًا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه إلى دائري المنيب على أن تكون مدة الغلق 3 أيام متفرقة و تكون خلال فترة اعمال المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي، وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية، إذ تصل مدة أعمال الغلق الجزئي (15) يومًا.
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية (إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات ارشادية وتحذيرية ... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال الي جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.