غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي، وذلك لمدة 30 يومًا بدءًا من مساء اليوم الجمعة الموافق 27 / 9 / 2024.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والإدارة العامة للمرور، موضحة أنه سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75م وعرض 17 م وارتفاع 12 م، ويزن الجمالون الواحد 350 طن، وذلك أعلى وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.