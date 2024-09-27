وزير الخارجية يشدد على خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني AHLC .

أكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته أن استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، وأعرب عن القلق إزاء تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع والتي تتحمل مسئوليتها إسرائيل التي تعمل على جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطى، على خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات القتل التي تقترفها إسرائيل، واصرارها على التوسع في الاستيطان، وسماحها بالعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين، وهي الممارسات التي تقوض فرص التوصل لتسوية على أساس حل الدولتين.

وأشار د. عبد العاطي إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية، وعلى صعيد الوساطة، مؤكداً ضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته وتحميل إسرائيل مسئولية ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، وكذلك ضمان وصول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين دون أي عوائق، وتحقيق وقف شامل ودائم لاطلاق النار، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في التحرر من الإحتلال وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وذلك اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستناداً على مبدأ حل الدولتين، وصولاً لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

طالب د. عبد العاطي بتقديم الدعم الاقتصادي والفني للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في تنفيذ الخطط الوطنية لتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية وبناء قدراتها، مشددا على اهمية جهود السلطة في هذا المسار كجزء من سياق عام هادف لاستكمال انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.