"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن تنظيم "حياة كريمة" معسكرا ترفيهيا لكبار السن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - عرضت قناة اكسترا نيوز تقريرا عن إقامة مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع إحدى دور ضيافة المسنين، معسكرا ترفيهيا للمسنين، شمل بعض الأنشطة الترفيهية على شاطئ مدينة فايد بالإسماعيلية، لدعم كبار السن والمسنين، من خلال برنامج صحي ونفسي.

وقالت دانا فودة، منسق التأهيل والصحة النفسية بمؤسسة وحياة كريمة، خلال لقائها في القناة، إنها التقت بعدد من المسنين لدعمهم وتأهيلهم، وأكدوا رغبتهم في الذهاب إلى البحر، مشيرة إلى أنه تم إقامة المعسكر بمدينة فايد بناءا على رغبتهم، لتأهيلهم نفسيا، وتم عمل أنشطة تفاعلية اجتماعية.

والتقت القناة بعصام محمد، مدير دار المسنين بجمعية الناصر الإسلامية، إن كبار السن المشاركين في هذا النشاط، يستمتعون بالجلوس عند البحر وممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة.