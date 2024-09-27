حالة الطقس اليوم.. حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.