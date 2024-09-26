البيت الأبيض: المباحثات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض قالت إن المباحثات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل.

وأفادت القناة بأن قائد سلاح الجو الإسرائيلي قال إننا نواصل جهودنا لدعم الجيش في عمليات برية ضد حزب الله بلبنان.

وأفادت القناة بأن وكالة الأنباء اللبنانية قالت :"غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدتي الخيام وكفر كلا في جنوبي البلاد".



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".