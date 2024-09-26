نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيانات المصرية في أوروبا تحتفل بانتصار أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم اعضاء اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالتنسيق فيما بينهم للاحتفال رقم ٥١ لعبور القوات المصرية لقناة السويس وتحرير ارض سيناء بعد ان كان العدوا ينام مطمئن لاستحالة عبور القناه نظرا لعدة الموانع والتحصينات التى قام بعملها ليجعل ذالك العبور مستحيلا

ويقول مجدى رمضان رئيس النادى المصرى فى ڤينا، نحن نحرص على اقامة هذا الاحتفال تخليدا لهذه الذكرى العظيمة

واضافت سناء مغازى رئيسة جمعية اللوتس بميلانو لقد اعددنا هذا العام احتفالا خاصا لتذكير ابنائنا بهذا النصر العظيم

بينما قال محمد الجندى سكرتير البيت المصرى فى بولندا لايمكن ان تمر هذه المناسبة العظيمة دون تقديم احتفال يليق بها لتخليد زكراها

وينتظر ان يحضر هذه الاحتفالات سفراء مصر فى هذه البلاد واعضاء البعثة الدبلوماسية وجمهور غفير من ابناء الجالية

وفى تصريح خاص من مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن سنقدم فى احتفال هذا العام مفاجئات مثيرة عن انتصار اكتوبر تتضمن افلام ومقاطع لمعارك حية بجانب الحفل الموسيقى