3 ذهبيات لـ"رحمة عبد الرازق" فى بطولة العالم لناشئي الأثقال

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.
وضمت القائمة المشاركة كلا من ميرنا طنطاوى وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة عبدالرازق والسيد عطية وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد محمد ضيف ومحمود حسنى.وشهدت أولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة من بينها واحدة لـ سارة سمير التى حصدت فضية رفع الأثقال.
وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.