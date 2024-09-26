3 ذهبيات لـ"رحمة عبد الرازق" فى بطولة العالم لناشئي الأثقال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.

محمد يوسف

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