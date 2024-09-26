التحالف الوطنى يزور مستشفى بهية ويشيد بدورها المهم فى دعم ومساندة المحاربات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - قامت السفيرة نبيلة مكرم "رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" بزيارة مستشفى بهية، حيث قامت بعمل جولة في المستشفى، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه بهية في دعم ومساندة المحاربات.

كان في استقبالها ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية والدكتورة چيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية؛ حيث التقت السفيرة بعدد من المرضى، واستمعَت إلى قصصهن وتحدياتهن مع المرض، معبرة عن تضامنها ودعمها لهم في محنتهم.

كما أكدت على أهمية التوعية والتثقيف حول الأمراض السرطانية وكيفية الوقاية منها وهذا هو الدور الذي تقوم به بهية بجانب العلاج.

كانت الزيارة مليئة بالإنسانية، حيث قدمت السفيرة كلمات تحفيزية وأمل، مما كان له تأثير إيجابي على نفوس المرضى