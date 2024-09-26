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منتدي مصر للإعلام يكشف ضوابط حضور النسخة الثالثة ويدعو الإعلاميين للتسجيل قبل 15 نوفمبر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى مصر للإعلام الضوابط الخاصة بالفئات التي يمكنها حضور النسخة الثالثة لمنتدى مصر للإعلام، والذى وصفته بالحدث الإعلامي الأبرز في مصر والشرق الأوسط.

 

ودعت الصفحة الرسمية للمنتدى على شبكة فيس بوك للتواصل الاجتماعي الإعلاميين إلى التسجيل الآن لحضور فعاليات المنتدى والتواصل مع أكثر من 2500 صحفي وخبير إعلامي من مصر وجميع أنحاء العالم، حيث ينتهي التسجيل في 15 نوفمبر المقبل.

 

 

ويمكنك معرفة الضوابط من خلال زيارة الصفحة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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