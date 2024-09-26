خبير بالعلاقات الدولية لـ"اكسترا نيوز": موقف الولايات المتحدة من الوضع في الشرق الأوسط متناقض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بالعلاقات الدولية، إن الموقف الأمريكي من الأزمة في الشرق الأوسط متناقض، وخاصة في حرب غزة على مدار عام كامل.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز": "نرى نفس الموقف الأمريكي يتكرر في الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتناشد فقط من أجل وقف حرب إقليمية وشيكة، وفي الوقت نفسه، ترى أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها".

وتابع: "الولايات المتحدة قالت إنها بصدد مشاورات وخطط ومبادرات، ولكنها في نهاية المطاف لا تؤدي إلى حل حقيقي ولا تمثل ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي، وتغض الطرف عن جرائم الحرب التي ترتكب في غزة".

وقال: "يجب على النهج الأمريكي أن يتغير، وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة تعمل بازدواجية حيث تبرر ما يقوم به الجيش الإسرائيلي بحجة الدفاع عن النفس، ثم تطالب الطرف الآخر المُعتدى عليه بضبط النفس".