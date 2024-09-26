هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. رئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفلسطينى يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - أكد الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، ورئيس الوزراء البريطانى، كير ستارمر، ضرورة وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية التى تصل للقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ستارمر مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها، اليوم الخميس.

وشدد ستارمر وعباس على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة، وسلطا الضوء على الخسائر الكبرى في أرواح المدنيين في القطاع وزيادة عنف المستوطنين والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال عباس إن 41 ألف شخص قُتلوا جراء قصف غزة وجُرح 100 ألف، بالإضافة إلى تدمير 70 بالمئة من البنية التحتية.