إعلام فلسطيني: 15 شهيدا بقصف للاحتلال على مدرسة تؤوى نازحين بمخيم جباليا شمالى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - استشهد 15 فلسطينيا اليوم الخميس فى غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا شمالى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة محمود بصل، لقناة الأقصى الفضائية، إن من بين الشهداء فى مدرسة "حفصة" أطفالا ونساء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على عدد من الضحايا.

وأظهرت صور عناصر من الدفاع المدنى ومواطنين يبحثون عن أشلاء الشهداء بين الركام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى استهدف فى السابق العديد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) فى قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن 31 فلسطينيا استشهدوا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، استشهدوا فى قصف استهدف منطقة الضابطة الجمركية شرقى مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، توغله بشرق بلدة الفخارى فى خان يونس وسط عمليات تجريف وتمشيط فى المنطقة المتاخمة للسياج الأمني.

وفى رفح القريبة من خان يونس، استشهد فلسطينيان فى قصف إسرائيلى على حى الزهور شمالى المدينة.

ومنذ بدء العدوان على غزة قبل نحو عام، استشهد أكثر من 41 ألفا وأصيب ما يزيد على 96 ألفا، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أنه يوجد نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المبانى المدمرة.