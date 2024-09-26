وزارة التعليم: تدشين مبادرة بداية جديدة لمساعدة الطلاب بالعام الدراسى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدشين مبادرة بداية جديدة في بعض محافظات الجمهورية (الاسكندرية - الغربية - الشرقية - المنوفية ـ أسيوط) وبحضور مسئولات المرشدات المركزي حيث يلعب فريق المرشدات دورًا محوريًا في مساعدة الطالبات على الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتقديم الدعم اللازم لتجاوز أي تحديات قد يواجهونها، تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة الدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية.

وأوضحت أنه يتم تنظيم وتزيين المدرسة حيث قام فريق المرشدات بتزيين الفصول ورسم لوحات جدارية بالمدرسة وكذلك الاهتمام بحديقة المدرسة وتهذيبها وإزالة الحشائش الزائدة وزراعة بعض الشتلات الجديدة والاستقبال والترحيب بالطالبات الجدد: يقوم فريق المرشدات بتنظيم استقبال الطالبات الجدد، وأخذهم في جولة في المدرسة لتعريفهم بالمرافق والأنشطة المتاحة، مما يساعدهم على التكيف بسرعة والشعور بالانتماء، و تنظيم ورش عمل تفاعلية: تسهم المرشدات في تنظيم ورش عمل تفاعلية تشمل موضوعات مثل تنظيم الوقت، تحديد الأهداف الدراسية، والتعامل مع الضغوط المدرسية، مما يساعد الطالبات على بدء العام الدراسي بتركيز وثقة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعمل التطوعي: من خلال المبادرة، يشارك فريق المرشدات في تنظيم أنشطة تطوعية داخل المدرسة أو في المجتمع، لتعزيز روح الخدمة العامة والانتماء، وهي من القيم التي يحرص فريق المرشدات على غرسها في نفوس الطلاب وتنفيذ ورش فنية وكتابة لافتات عن أهداف المبادرة وأهميتها في بناء الإنسان.