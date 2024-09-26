وزارة العدل: نواصل تقديم خدمة التنقل لكبار السن وذوى الهمم ضمن "بداية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - تواصل السيارات المتنقلة التابعة لوزارة العدل، تقديم خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان"، لتقديم خدمات بشكل ميسر للمواطنين وبدون تكاليف إضافية.

ووفقا لتوجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن تقديم حزمة من الخدمات الميسرة لكبار السن وذوي الهمم، أطلقت وزارة العدل خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الهمم.

وخصصت خطا ساخنا لتلقي طلب هذه الخدمة، حيث تقوم سيارة التصديق المتنقل بالانتقال إلى محل إقامة المواطنين ويتم تقديم الخدمة ورفع عناء انتقالهما إلى المقر المركزي، وقد لاقت الخدمة فور إطلاقها استحسان من كبار السن وأهلية ذوى الهمم علي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية والتي تساعد علي دمج هذه الفئات في المجتمع وتمكينهم من الخدمات المقدمة من الدولة.

وتعنى خدمة التصديق هي التصديق على كافة المحررات الرسمية مثل التصديق على عقود الزواج وكذا التصديق على عقود السفر للخارج وغيرها.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل أطلقت في 18 سبتمبر الجارى خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات .