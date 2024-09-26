ضمن مبادرة "بداية".. ندوة توعوية حول الصحة الإنجابية وصحة المراهقين فى شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء ندوة توعوية بعنوان "الصحة الإنجابية وصحة المراهقين"، وذلك في قاعة المؤتمرات بمجلس مدينة الحسنة، بالتعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

شهدت الندوة حضور الشيخ الدكتور عصام الهادي، مفتش أول الدعوة وعميد المركز الثقافي بإدارة أوقاف الحسنة، الذي قدم محاضرة شاملة تناولت مفهوم الصحة الإنجابية.

وأكد في محاضرته أن الصحة تعني الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية، مشيرًا إلى أن الصحة الإنجابية جزء أساسي من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.

وأوضح الشيخ الهادي أن الصحة الإنجابية تشمل السلامة البدنية والنفسية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الناس على دراية بوسائل تحديد النسل الآمنة والفعالة. كما أشار إلى أهمية الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة في مجال الصحة الإنجابية.

وتطرق إلى ضرورة النظر إلى الصحة الإنجابية كمنهج حياة تؤثر على الأفراد من الطفولة حتى الشيخوخة، مشددًا على أهمية إشراك الرجل والمرأة في القرارات المتعلقة بالإنجاب، وتقديم هذه المفاهيم للشباب والشابات في مراحل مبكرة من حياتهم. وأكد أن الصحة الإنجابية لا تقتصر فقط على النساء المتزوجات أو تنظيم الأسرة، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل جميع أفراد المجتمع في مختلف المراحل العمرية.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود المديرية لتعزيز الوعي الصحي وتعليم الشباب والمجتمع مفاهيم الصحة الإنجابية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومتعلم.