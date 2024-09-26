النائب أحمد إدريس: بناء التحالف الوطنى شراكات فعالة يساهم فى تلبية احتياجات المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية، مشيدا بقيام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المصري.

وأشاد النائب أحمد إدريس بزيارة وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلى، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مقر الأمم المتحدة في مصر، موضحا أن ذلك سيساهم في تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار" إدريس"، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوة ودفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ فمنذ بداية عمله انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، وتوحيد قواعد البيانات لتصبح قاعدة واحدة يتم الاعتماد عليها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما ساهم التحالف في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في مختلف المجالات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية، وغيرها.

وذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، والعمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أطفالها؛ بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.