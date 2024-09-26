مصر تطالب بوقف فورى وشامل ودائم لإطلاق النار فى غزة ولبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بأن مصر تطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم مسئول الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور والملقب بـ أبو صالح فى غارة على الضاحية فى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة إف 35 نفذت الغارة على الضاحية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



