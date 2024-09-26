تعرف على أماكن ومواعيد قوافل حياة كريمة العلاجية خلال أكتوبر المقبل فى البحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - حصلت "صوت الأمة"، على مواعيد وأماكن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى ومدن محافظة البحر الأحمر، والتى تصل شهريًا وتقوم بتقديم الخدمات الطبية مجانا منها الكشف المجانى وصرف العلاج وكذلك الأشعة والتحاليل والتحويل للمستشفيات.

ومن المقرر أن تنطلق أولى القوافل العلاجية خلال أكتوبر المقبل من قرية أم الحويطات بسفاجا وتستغرق فيها مدة يومين تبدأ من الجمعة وتنتهى من أعمالها بالقرية يوم السبت الموافقين 11 و12 أكتوبر المقبل.

وتتجه بعد ذلك إلى مدينة القصير، حيث الوحدة الصحية بقرية الحمروين وتستغرق فيها يومين 13 و14 أكتوبر، ومنها إلى وحدة الأمل بالقصير يومى 15 و16 الموافقين الاثنين والثلاثاء، ثم انتقل إلى وحدة طب الأسرة بمدينة مرسى علم وتستغرق فيها أيضا يومين.

وتصل بعد ذلك من مرسى علم إلى قرى مدينة الشلاتين، حيث قرية الخير ومرسى حميرة يومى 19 و20 من أكتوبر المقبل، ثم تتجه القوافل من الشلاتين لمدينة حلايب وتستغرق فيها يومين وتختتم أعمالها قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومى الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 من أكتوبر الجارى.