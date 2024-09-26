المهندس عادل النجار: 3 مشروعات لمعالجة ورفع الصرف الصحى بأطفيح ضمن حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من محطات الصرف الصحي لما لها من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين وإنشاء بنية تحتية متكاملة للقرى غير المخدومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى مركز ومدينة أطفيح.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين بنسبة تنفيذ 100% بسعة 25 ألف م3 يوميًا ومصممة على طاقة استيعابية مستقبلية 40 ألف م3 يوميًا لتحقيق الاستفادة لـ 8 قرى بحوالي 200 ألف نسمة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لتعظيم الاستفادة منها في خدمة قري " كفر الواصلين - القبابات - الكداية - الصالحية - كفر قنديل - منية الرقة - الرقة القبلية - الرقة البحرية".

وعاين المهندس عادل النجار، محطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين الرئيسية والمجهزة بـ5 طلمبات رفع والتي تعد نقطة تجميع ومصب لخدمة عدد من القرى ورفعها لمحطة المعالجة الثلاثية واستغلالها الاستغلال الأمثل في الغابات الشجرية.

وحرص محافظ الجيزة على إجراء تشغيل تجريبي للمحطة للتأكد من جاهزيتها علي الوجه الأكمل لدخولها الخدمة.

كما شملت جولة محافظ الجيزة معاينة محطة رفع الصرف الصحي بصول الرئيسية حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100% وبطاقة حوالي 12 ألف م3 يوميًا، ومن المقرر إطلاق التيار الكهربائي الأسبوع القادم لتكون جاهزة لدخولها الخدمة.

وخلال الجولة استمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين، مؤكدًا على الأجهزة المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الجارية لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ، على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة.