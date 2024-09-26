محافظة الفيوم تنفذ 1200 مشروع للأهالي فى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة من الفيديوهات على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء أجراه مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتضمن أبرز المشروعات المنفذة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ الفيوم، خلال اللقاء، إن المحافظة تشهد عددًا من الأعمال ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث يجري حاليًا تنفيذ مستشفى "يوسف الصديق" المركزي بسعة تتجاوز الـ 250 سريرًا، لتقدم الخدمات للمواطنين في منطقة لطالما عانت من غياب الخدمات الصحية المتقدمة، مضيفًا أن 30% من سكان محافظة الفيوم تستهدفهم "حياة كريمة" بتنفيذ 1200مشروع لتأهيل الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها بتكلفة تبلغ 25 مليار جنيه، وبنسب تنفيذ بلغت 80 % في المرحلة الأولى من المبادرة، كان من بينها تنفيذ حوالي 40 وحدة صحية جديدة لأهالينا بالقرى.

وأضاف المحافظ، أنه بحلول عام 2028، ستكون محافظة الفيوم مغطاة بالكامل بخدمات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالقرى والمدن، لافتًا إلى أن المحافظة تنفذ 10 محطات معالجة للصرف الصحي لخدمة 900 ألف مواطن.

كما أشار إلى تحسن الأوضاع البيئية ببحيرة قارون، والتي عانت سابقًا من تصرفات مياه الصرف الزراعي والصحي، ولكن بعد تنفيذ مشروع ضخم لإنقاذ البحيرة، استعادت ثالث أكبر بحيرة طبيعية في مصر توازنها البيئي مرة أخرى، حيث تم إنزال 6 ملايين زريعة جمبري ببحيرة قارون لأول مرة بعد إنقاذها من التلوث.

وأكد "الأنصاري"، أن محافظة الفيوم تنفذ مشروعات طرق بأطوال كبرى استجابة لمطالب المواطنين لتحسين خدمات الطرق بين الفيوم والمحافظات المجاورة، ولربطها داخليًا بين المراكز، وبما يساهم في تقليل الكثافات المرورية داخل القرى والمدن المختلفة.

وتابع: "400 ألف فدان.. هي مساحة الرقعة الزراعية بمحافظة الفيوم، ومؤخرًا نفذت الدولة عددًا من المشروع لتحسين منظومة الري ولتبطين الترع وتوفير مياه الري بنهاياتها، بما انعكس على تحسين المنظومة الزراعية بالفيوم، كما نقوم بتنفيذ مشروع متكامل زراعي وبيئي وسياحي لتعظيم الاستفادة من محمية وادي الريان وكذلك محمية وادي الحيتان بمحافظة".

وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار "الأنصاري"، إلى أن شركة "يازاكي" اليابانية تنفذ مصنعًا لإنتاج ضفائر السيارات بالمحافظة بما يوفر 3500 فرصة عمل، في أكبر استثمار أجنبي ضخم يتم تنفيذه على أرض محافظة الفيوم لإنتاج ضفائر السيارات بتكنولوجيا يابانية متطورة، وهو المشروع الذي سيزيد من معدلات التصدير والإنتاج.

وتطرق المحافظ إلى المشروعات الجديدة المنفذة لزيادة الإنتاج الداجني وصناعات الأعلاف بالمحافظة، بما يسهم في توفير الطلب في السوق المحلي وتحقيق الاستقرار في الأسعار، حيث تضمنت لقاءات "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء جولة داخل أكبر محطات الإنتاج الداجني بمحافظة الفيوم، كأكبر المشروعات الجديدة ضمن جهود الدولة في ملف دعم الإنتاج من اللحوم البيضاء.

كما شملت جولة "مركز المعلومات" في الفيوم، لقاءات من داخل مزارع الزيتون، والذي تشتهر بزراعته المحافظة بالنسبة لأصناف المائدة، كمنتج محلي منافس في الأسواق التصديرية، حيث تقوم الدولة حاليًا بتشييد مجمع متكامل لصناعات "زيتون المائدة"، لإكمال سلسلة الإنتاج بدءًا من المزرعة ومرورًا بالتصنيع وانتهاء بتصدير المنتج أو توريده للسوق المحلي في صورته النهائية.

إلى جانب ذلك، رصد المركز جهود تطهير بحيرة قارون، وردود أفعال الصيادين حول مشروعات الدولة المنفذة في مجال استعادة التوازن البيئي بالبحيرة، بالإضافة إلى رصد أوضاع القرى المنتجة بالمحافظة، من خلال جولة داخل قرية "دسيا" بمحافظة الفيوم، مركز صناعة السجاد اليدوي في شمال الصعيد، كقصة مضيئة جديدة من قصص الحرف التراثية المصرية.