مؤسسة مصر السلام للتنمية: حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى نماذج ناجحة لبرامج الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً -

أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أن برنامج حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نماذج ناجحة لبرامج الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشكل بديلاً للدعم التقليدي، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً محورياً في تقديم خدمات تنموية شاملة تركز على تمكين المجتمعات وتوفير حلول مستدامة لتحسين جودة الحياة.

وأضاف فوقي في تصريحاته، أن برنامج "حياة كريمة" هو أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والمهمشة، مشيرا الى أن البرنامج يسعى إلى تقديم مظلة بديلة للدعم التقليدي من خلال حزمة متكاملة من الخدمات التنموية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً.

ولفت فوقي إلى أن حياة كريمة تركز على تحسين البنية التحتية في القرى، بما يشمل تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث الطرق، وبناء المرافق العامة الأساسية، وتعمل على تعزيز فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني للشباب والنساء، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة.

وأشاد فوقي بتكامل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مع برنامج حياة كريمة، موضحا أنهما يشكلان معاً نموذجاً مبتكراً لبرامج الحماية الاجتماعية التي تعتمد على التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، متابعا :"فلم يعد الدعم التقليدي يقع وحده على عاتق الحكومة، لذلك يسهم هذا التحالف في تعزيز الجهود التنموية لبرنامج حياة كريمة من خلال تعبئة الموارد وتقديم الدعم الميداني في تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة ويعمل الطرفان معاً على توفير حلول مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، مما يجعل هذا التكامل نموذجاً فعالاً لتحويل الدعم التقليدي إلى تنمية شاملة ومستدامة".