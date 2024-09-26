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ضبط بحوزته حشيش وسلاح.. كشف إدعاء سيدة بإلقاء القبض على زوجها دون وجه حق بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بالقاهرة بإلقاء القبض على زوجها دون وجه حق بمنطقة الزاوية بالقاهرة.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجارى تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط زوج المذكورة، وهو عاطل سبق ضبطه وإتهامه فى 3 قضايا مخدرات وشروع فى قتل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، سلاح أبيض، ومبلغ مالى.

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسه. 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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