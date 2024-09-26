نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل جمالونات مخالفة خلال حملات مكبرة بمركز أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس مركز أوسيم بإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بقرية سقيل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها واسفرت عن إزالة عددًا من الجمالونات المقامه خارج الحيز العمراني علي الاراضي الزراعية بشارع سكة البحر بقرية سقيل علي مساحه ٧٥٠ م٢ ورفع كافة الإشغالات المخالفات بداخلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعه بعد ثبوت تلاعب صاحب المخالفة بالتراخيص الممنوحة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء الغير متصالح عليها وعدم التهاون في التعامل مع أي تعديات على الأراضي الزراعية.

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